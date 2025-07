Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Entdeckung neuer Erdölreserve im Osten des Landes bekannt gegeben. „Wir haben in den Regionen um Cudi und Gabar Ölreserven mit einer täglichen Förderkapazität von 100.000 Barrel entdeckt“, sagte der Präsident am Dienstag bei einer Eröffnungsfeier des Solarkraftwerks Karapınar in der Provinz Konya. Das in einer Tiefe von 2600 Metern entdeckte Öl decke „ein Zehntel unseres täglichen Bedarfs“.

Das neu entdeckte Erdöl in der Nähe der Provinz Şırnak besitzt dem Präsidenten zufolge „eine qualitativ hochwertige Struktur“. Türkiye wolle künftig seine Energieunabhängigkeit steigern und selbst zum Energie-Exporteur werden.

Erdoğan betonte zudem, dass das Bohrloch am Berg Gabar nach der Musiklehrerin Aybüke Yalçın benannt ist, die 2017 bei einem PKK-Terroranschlag im Südosten von Türkiye getötet wurde. „Unser neues Feld, die Bohrung Aybuke Yalçın-1, wird hoffentlich mehr Öl liefern als im ganzen Land gefördert wird“, fügte er hinzu.

