Die türkische Digitalplattform „Tabii“ hat am Sonntag ihren Sendebetrieb aufgenommen. Der internationale Streamingdienst wurde vom türkischen Sender TRT entwickelt und ist über die Webseite www.tabii.com abrufbar. Für die Nutzer in Türkiye soll sie vorerst kostenlos zur Verfügung stehen.

Unter dem Motto „Was uns verbindet“ will „Tabii“ Geschichten und Stimmen aus Türkiye mit der ganzen Welt teilen. Insgesamt beziffert sich die Laufzeit der in der Mediathek verfügbaren Serien und Filme bislang auf rund 15.000 Stunden. Der Streamingdienst soll zunächst in 25 Ländern und fünf Sprachen verfügbar sein. Der Zugang ist mittels verschiedener Geräte wie Smartphone, Tablet, Fernseher oder Computer möglich.

Die zahlreichen Produktionen von TRT sollen dabei nahezu vollständig in die Mediathek übernommen werden. Neben beliebten TV-Serien soll auch eine breite Palette an Filmen aus den letzten zehn Jahren für die User angeboten werden. Außerdem sollen in Kürze 33 neue Original-Serien starten.