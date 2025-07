Kurz vor den Präsidentschaftswahlen am 14. Mai in Türkiye hat Muharrem Ince seine Kandidatur überraschend zurückgezogen. „Ich ziehe meine Kandidatur zurück und tue dies meinem Land zuliebe“, sagte der Vorsitzende der Memleket-Partei am Donnerstag gegenüber Reportern in Ankara. Konkrete Gründe für seinen Rückzug aus dem Rennen um das höchste Staatsamt nannte der ehemalige CHP-Politiker nicht. Die Kandidaten seiner Partei würden jedoch weiterhin bei den Parlamentswahlen antreten.

Dem 58-jährigen Politiker war zuvor seitens der CHP vorgeworfen worden, durch seine Kandidatur die Stimmen der Opposition zu spalten. „Ich hatte Türkiye mit meiner Kandidatur für das Präsidialamt eine dritte Option angeboten“, fügte Ince hinzu. Mit seinem Rückzug wolle er erreichen, dass die Opposition „keine Ausreden“ bei einer möglichen Niederlage habe.

Ince gehörte neben dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (AK-Partei), Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) und Sinan Oğan (unabhängiger Kandidat) zu den vier Präsidentschaftskandidaten für die kommenden Wahlen am Sonntag.

