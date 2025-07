In ganz Türkiye haben am Sonntagmorgen die Wahllokale für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geöffnet. Neben dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der seine letzte Amtszeit anstrebt, kandidieren von der Opposition Kemal Kılıçdaroğlu (Allianz der Nation) und Sinan Oğan (Ata-Allianz). Der Oberste Wahlrat (YSK) gab zuvor bekannt, dass mehr als 64 Millionen Bürgerinnen und Bürger berechtigt sind, an den Wahlen am 14. Mai teilzunehmen - darunter mehr als drei Millionen Wähler im Ausland.

Die Wahllokale schließen um 17 Uhr Ortszeit. Es wird erwartet, dass die ersten Ergebnisse kurz danach eintreffen werden. Die Wähler in Türkiye müssen in den Wahllokalen ihren Personalausweis oder andere amtliche Ausweispapiere vorlegen. Anschließend erhält jeder Wähler zwei getrennte Stimmzettel - einen für die Präsidentschaftswahl und einen für die Parlamentswahl. Die Wähler kennzeichnen ihre Stimmzettel in der Wahlkabine und stecken sie dann in Umschläge.

Nach Angaben der türkischen Wahlbehörde dürfen die Wähler in der Wahlkabine keine Fotos oder Videos machen und müssen ihre Mobiltelefone draußen lassen. Nach dem Ende der Stimmabgabe werden die für die Präsidentschaftskandidaten abgegebenen Stimmen zunächst im Beisein eines Wahlausschusses ausgezählt. Der Wahlausschuss setzt sich aus Mitgliedern des türkischen Wahlgremiums und der politischen Parteien sowie aus Bürgern, die anwesend sein möchten, zusammen.

Alle Bürger können wählen

Die türkische Wahlbehörde hat Maßnahmen ergriffen, um die Stimmabgabe für alle Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern - unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten.

Für diejenigen, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnung oder ihr Krankenhausbett zu verlassen, werden mobile Wahlurnen aufgestellt. Diese Wahlurnen werden zum Standort des Wählers gebracht, damit er seine Stimme privat abgeben kann. Alternativ dazu können die Wähler mit Hilfe von Krankenwagen kostenlos zu den Wahlurnen gebracht werden. Die Wahlbehörde hat auch spezielle Wahlschablonen für sehbehinderte Bürger bereitgestellt. Diese Schablonen sind in Großdruck und Blindenschrift verfasst, so dass sehbehinderte Bürger unabhängig und vertraulich wählen können. Mit diesen Initiativen wird sichergestellt, dass alle Bürger in Würde am demokratischen Prozess teilnehmen können.

Die im Ausland abgegebenen Stimmen wurden per Luftpost nach Türkiye gebracht und werden zur gleichen Zeit wie die in Türkiye abgegebenen Stimmen ausgezählt. Die Stimmabgabe an den Zollschranken begann am 27. April und endete am 9. Mai.

Nur das jeweilige Bündnis muss die Zehn-Prozent-Hürde überwinden, damit die Parteien einen Sitz im Parlament beanspruchen können. Am Wahltag dürfen Medienorganisationen bis 18.00 Uhr Ortszeit keine politische Werbung, Vorhersagen oder Kommentare zu den Wahlen senden. Zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr Ortszeit dürfen die Medien nur offizielle Bekanntmachungen des Obersten Wahlrats über die Wahlen veröffentlichen.

Während der Verkauf von alkoholischen Getränken von 06.00 Uhr morgens bis 00.00 Uhr abends Ortszeit verboten ist, wird auch der Konsum von alkoholischen Getränken auf öffentlichen Plätzen untersagt sein.