Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat mit einem Brief einen Appell an First Lady Melania Trump gerichtet. Darin rief sie die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump auf, dieselbe Sensibilität für die humanitäre Krise in Gaza zu zeigen, wie sie es bereits im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine getan habe.

Emine Erdoğan, Gattin von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, erinnerte in dem Schreiben an ihr Treffen im Weißen Haus vor sechs Jahren und an den privaten Austausch im Garten. Sie habe Melania Trump damals als eine Frau erlebt, die die drängenden Fragen unserer Zeit sehr genau spüre. Diese moralische Haltung habe sich auch in dem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin widergespiegelt.

„Ihre Sensibilität gegenüber den Waisenkindern ist eine Initiative, die den Menschen Hoffnung gibt“, schrieb die türkische First Lady. Sie betonte, dass das Recht der Kinder auf eine sichere und liebevolle Umgebung universell sei und nicht von Herkunft oder Religion abhängig sein sollte. Mrs. Trumps Haltung gegenüber den Opfern des Ukraine-Krieges gebe Hoffnung, „und ich vertraue darauf, dass diese Sensibilität auch auf Gaza ausgeweitet wird, wo in zwei Jahren 62.000 Zivilisten, darunter 18.000 Kinder, brutal getötet wurden“, so Erdoğan.

Mit Blick auf die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen fügte sie hinzu: „Konnten Sie sich jemals vorstellen, dass der Begriff ‚unbekannter Soldat‘ eines Tages durch ‚unbekanntes Kind‘ ersetzt werden würde?“. Auf den Leichentüchern vieler getöteter Kinder in der Enklave stehe heute „unbekanntes Kind“, da sie für ihre Identifikation keine Angehörigen mehr hätten. Mit Hinweis auf Angaben des UN-Kinderhilfswerks betonte Erdoğan, dass in Gaza durchschnittlich alle 45 Minuten ein Kind durch israelische Angriffe getötet wird.

Aufruf an Melania Trump, Brief an Netanjahu zu senden