Mehr als 1,6 Millionen türkische Staatsangehörige im Ausland haben bisher ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl am Sonntag abgegeben. Das gab der Oberste Wahlrat in Türkiye (YSK) am Dienstagnachmittag bekannt.

Auslandstürken können bis Mittwochabend in den Auslandsvertretungen wählen gehen. Der Urnengang an den Grenzübergängen ist noch bis Sonntag möglich. Die in Bosnien und Herzegowina, Estland, Litauen, Montenegro und Polen abgegebenen Stimmen wurden bereits an die Behörden in Türkiye weitergeleitet.

Stichwahl am Sonntag

Millionen türkische Wähler waren in der ersten Runde am 14. Mai zu den Urnen gegangen, um den Präsidenten des Landes und die 600 Mitglieder des Parlaments zu wählen.

Die sogenannte Volksallianz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gewann die Mehrheit im Parlament, während das Rennen um die Präsidentschaft in eine Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Erdoğan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu geht, da beide Kandidaten die absolute Mehrheit verfehlten.

