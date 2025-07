Auch am Vatertag protestieren Väter in der türkischen Provinz Diyarbakır gegen die Entführung und Zwangsrekrutierung ihrer Kinder durch die PKK. Seit fast vier Jahren versammeln sie sich dafür regelmäßig vor dem Parteibüro der PKK-nahen HDP.

„Wir wollen einfach nur, dass unsere Kinder zurückkommen“, sagt Hacı Güger, dessen Sohn Doğan vor acht Jahren verschwand. „Wie andere Familien, die Kinder haben, träumen wir davon, unsere Kinder in die Arme zu schließen.“

Nurettin Ödümlü wartet bereits seit zehn Jahren auf seinen Sohn Yusuf. „Das größte Geschenk, das man mir machen kann, wäre, mich mit meinem Kind zu vereinen“, sagt der trauernde Vater.

Die PKK wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Sie wird auch in den USA und der EU als terroristische Organisation eingestuft. Die PKK und ihre Ableger setzen immer wieder Kindersoldaten ein. In einem UN-Bericht von 2022 werden Hunderte Fälle genannt.