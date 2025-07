Zum 100. Jahrestag der Republik Türkiye soll ein neuer Film über den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk im Kino und Fernsehen gezeigt werden. Das gaben Disney und die Produktionsfirma am Mittwoch bekannt. „Wir bringen unsere Atatürk-Inhalte zum 100. Jahrestag unserer Republik mit unserem Publikum zusammen”, sagte Cenk Soner, Geschäftsführer von Disney in Türkiye.

Der Zweiteiler erzählt die dramatische Lebensgeschichte Atatürks – von seiner Kindheit bis zum jahrelangen Kampf um die Unabhängigkeit der Nation. Dabei sollen auch die menschlichen Qualitäten des türkischen Staatsmannes beleuchtet werden. Die Hauptrolle spielt der türkische Schauspieler Aras Bulut Iynemli.

Der erste Teil des Films wird am 29. Oktober, dem Tag der Republik, auf FOX TV ausgestrahlt. Am 3. November soll die erste Kinofassung folgen. Der zweite Teil wird voraussichtlich am 22. Dezember zu sehen sein. Im Sommer 2024 sollen beide Teile erneut ausgestrahlt werden. „Wir sind stolz darauf, ein viel größeres Publikum zu erreichen, indem wir Atatürk ab Oktober in einer speziellen TV-Version auf FOX TV ausstrahlen”, sagte Produzent Saner Ayar.

Çelik: Forderung nach Produktionsstopp „beschämend“ und „respektlos“

Anfang der Woche hatte es noch Berichte über einen Produktionsstopp des Films aufgrund von Protesten der armenischen Lobby in den USA gegeben. AK-Parteisprecher Ömer Çelik kritisierte diese Forderung. Er bezeichnete die Anschuldigungen als „beschämend“ und „respektlos“ gegenüber den Werten der Republik Türkiye.

„Wie wir bei verschiedenen Gelegenheiten festgestellt haben, benutzt dieses Netzwerk in den USA historische Ereignisse als Instrument für seine Lügenpolitik“, so Çelik. Das einzige Ziel dieser Lobby sei es, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Türkiye und Armenien zu verhindern.