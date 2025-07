Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Rolle seines Landes bei der Lösung regionaler Konflikte hervorgehoben. Bei einer Eröffnungsfeier an der Marineakademie in Istanbul sagte Erdoğan am Donnerstag, Türkiye sei ein Symbol für Stabilität in einer von Kriegen und Spannungen geprägten Region.

So habe Ankara jüngst mit seinen militärischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Schritten die Errichtung eines Terrorstaates durch die PKK/YPG im Norden Syriens verhindert, fügte der türkische Staatschef hinzu. Außerdem hätten die türkischen Streitkräfte und das türkische Know-how die rechtmäßige Regierung in Libyen verteidigt, die Befreiung Berg-Karabachs ermöglicht und die Rechte der Zyperntürken geschützt.

Dies sei auch den jüngsten Forschungen und Investitionen des Landes zu verdanken. Türkiye habe in den vergangenen Jahren seine Verteidigungs- und Rüstungsindustrie deutlich gestärkt. Als Beispiel nannte der Präsident die türkische Überlegenheit bei Drohnen und Kriegsschiffen.

In Bezug auf Rüstungsfragen betonte Erdoğan jedoch: „Während wir unsere nationale Sicherheit schützen, bemühen wir uns aufrichtig um Frieden und Stabilität in unserer Region“.