Türkiye hat in den vergangenen drei Monaten bei zahlreichen Anti-Terror-Einsätzen hunderte Terroristen außer Gefecht gesetzt und zehntausende Grenzverletzungen verhindert. Das gab Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch bekannt. Ankara sei entschlossen, die Sicherheit im Land und an den Grenzen zu gewährleisten, sagte er.

Laut Yerlikaya wurden bei rund 43.500 Anti-Terror-Einsätzen 258 Terroristen „neutralisiert“. Darüber hinaus seien 44 Terroranschläge verhindert worden, darunter 33 Bombenanschläge.

Bei 1285 Einsätzen gegen illegale Grenzübertritte wurden laut dem Innenminister 75.442 Personen festgenommen. Die meisten kamen demnach aus Afghanistan, Pakistan und Syrien. Mehr als 32.500 von ihnen seien bereits deportiert worden, die Abschiebung der übrigen Betroffenen sei im Gange. Zudem seien 2159 Personen wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen worden.

Yerlikaya sagte, durch intensive Kontrollen habe sich die Ausreise von Personen ohne gültiges Visum oder Aufenthaltsgenehmigung beschleunigt. Zudem seien dank des erfolgreichen Einsatzes der türkischen Grenzschützer in den vergangenen 90 Tagen mehr als 59.000 illegale Grenzübertritte verhindert worden.