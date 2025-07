Der türkische Außenminister Hakan Fidan geht mit Israels Angriffen auf die Palästinenser im Gazastreifen erneut hart ins Gericht. Türkiye lehne Attacken auf „unschuldige Zivilisten“ ab und verurteile sie, sagte Fidan am Samstag in Kairo. Er sprach dort bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass wir Israel auffordern, sich an das Völkerrecht und die menschlichen Werte zu halten“, unterstrich der Chefdiplomat. Israel müsse sich um „friedliche Beziehungen“ mit den Palästinensern bemühen.

Fidan informierte zudem über die Bemühungen Ankaras zur Unterstützung der Palästinenser. Türkiye werde weiterhin humanitäre Hilfe an die Menschen im Gazastreifen entsenden. Das Land sei darüber hinaus in regem Austausch mit anderen Staaten, um eine weitere Eskalation der Spannungen in der Region zu verhindern.

Fidan drängte vor diesem Hintergrund erneut auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Darauf müsse der Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis fußen.

Israel hatte die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Die israelische Regierung plant nun einen Großangriff mit Bodentruppen. Hunderttausende Palästinenser mussten bereits ihre Häuser verlassen. In dem dicht besiedelten Küstenstreifen mit rund 2,2 Millionen Bewohnern droht nun eine humanitäre Krise.

Behörden in Gaza meldeten zuletzt mehr als 2300 Tote und 9000 Verletzte durch israelische Luft- und Artillerie-Angriffe.