Türkiye hat laut der Kommunikationsdirektion des Landes weltweit an Bedeutung gewonnen und ist verstärkt in regionale Angelegenheiten involviert. Während des aktuellen Konflikts zwischen Israel und Palästina habe die „humanitäre Politik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan“ die Effektivität Ankaras in internationalen Angelegenheiten gezeigt, sagte Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun. Diese Einschätzung wurde in einem Artikel des britischen Daily Express und der russischen Interfax veröffentlicht.

„Wie die Situation in der Ukraine, Karabach und anderen regionalen Themen zeigt, hat sich Türkiye auf dem Weg in das zweite Jahrhundert der Republik zu einem führenden und einflussreichen Land in der Region entwickelt“, sagte Altun.

Ankara will Pionierrolle im zweiten Jahrhundert der Republik einnehmen

Der Direktor erklärte, dass globale Probleme nicht ausreichend durch internationale Strukturen wie den UN-Sicherheitsrat gelöst werden konnten. Im Gegenteil, sie hätten die Situation sogar verschlimmert und zur Eskalation der Krisen beigetragen.

Altun betonte, dass es nun notwendig sei, internationale Organisationen zu gründen, die sich an den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts orientieren und die aufkommende globale Dynamik berücksichtigen. „Türkiye nutzt moderne Methoden der Zusammenarbeit zwischen Staaten wie humanitäre und diplomatische Kanäle sowie öffentliche Diplomatie, um globale und regionale Probleme zu lösen“, sagte er.

„Die Rolle von Türkiye im Getreidekorridor-Abkommen hat ihre Effektivität bei der Suche nach Lösungen gezeigt, die über eine einzelne Region hinausgehen und insbesondere in Afrika eine viel breitere geografische Lage einbeziehen.“

„Türkiye wird einer der bedeutendsten Akteure des neuen Jahrhunderts sein“

Altun betonte, dass Türkiye beabsichtigt, einer der wichtigsten globalen Akteure im neuen Jahrhundert zu sein. Er sagte, dass das Land seine Ziele für 2053 und 2071 schnell und zuversichtlich erreichen wird. Altun erklärte, dass alle neuen Technologien genutzt werden, um dieses Ziel nachhaltig zu gestalten. Dabei bleibe die Republik den Prinzipien und Werten eines modernen Staates treu, die sie bei ihrer Gründung festgelegt habe.

Das 21. Jahrhundert werde das Jahrhundert von Türkiye sein. Das sei kein abstrakter oder unrealistischer Anspruch, sondern „eine starke Vision“. Diese Vision sei in der Geschichte, in der nationalen Einheit, in der Weisheit des Staates und in der Fähigkeit, ein souveräner Staat zu sein, begründet. Die soziale, wirtschaftliche und geopolitische Lage des Landes und sein Potential legitimierten diesen Anspruch.

„Außerdem sind eine starke Führung, effektive und vielseitige Diplomatie sowie das Ziel einer wohlhabenderen Gesellschaft die Grundlage, um das Jahrhundert der Republik als das Jahrhundert von Türkiye zu bezeichnen.“