Mit Blick auf mutmaßliche Atomwaffen Israels hat der türkische Außenminister Fidan vor einer nuklearen Gefahr gewarnt. „Der Besitz von Atomwaffen durch Israel in Verbindung mit dem Versäumnis, die Region zu denuklearisieren, wird das nukleare Wettrüsten verschärfen und zu einer verstärkten Nuklearisierung in der Region führen", sagte Fidan am Samstag im katarischen Fernsehsender Al Jazeera.

Es sei bereits „seit vielen Jahren“ bekannt, dass Tel Aviv im Besitz von Atomwaffen sei. „Wir wissen, dass Israel seine nuklearen Fähigkeiten entwickelt hat, indem es dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht beigetreten ist“, erklärte der Minister.

„Wir wissen auch, dass es in dieser Hinsicht sowohl von den USA als auch von Europa erhebliche Unterstützung erhalten hat. Das ist also kein Geheimnis“, unterstrich Fidan. Die Region müsse vollständig von Atomwaffen befreit werden, da andernfalls andere Länder Schritte unternehmen würden, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Es bedürfe einer Lösung für „diese kritische strategische Frage“.

Nach Beginn der aktuellen Angriffe Israels auf Gaza hatte der israelische Kulturerbeminister Amichai Elijahu den Abwurf von Atombomben als eine mögliche Option bezeichnet. Seine Aussagen stießen weltweit auf heftige Kritik. Später folgte seine Suspendierung.