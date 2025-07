Türkische Sicherheitskräfte haben einen Leibwächter des PKK-Führers Murat Karayılan getötet. Das teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Freitag über seinen X-Account mit. Demnach handelt es sich dabei um den PKK-Terroristen Yunus Aras (Deckname: Herekol Hezex).

Er sei einer von zwei PKK-Mitgliedern gewesen, die in einem ländlichen Gebiet in der Provinz Mardin überwacht worden seien, so Yerlikaya. Nachdem er außer Gefecht gesetzt worden sei, sei er als Leibwächter von Karayılan identifiziert worden.

Der Terrorist sei an insgesamt vier Anschlägen beteiligt gewesen, sagte der türkische Innenminister. Bei den Anschlägen seien vier türkische Sicherheitskräfte getötet und 15 weitere verletzt worden.

Wer ist der PKK-Terrorist Karayılan?

Murat Karayılan, auch bekannt als Cemal Karayılan, ist einer der Mitbegründer der Terrororganisation PKK. Er steht auf der Liste der meistgesuchten Terroristen in Türkiye.

Karayılan trat 1979 der Terrororganisation PKK bei. Er wurde 1999 zum faktischen Führer der Terrorgruppe, nachdem Abdullah Öcalan vom türkischen Nachrichtendienst gefasst worden war. Kurz darauf verlagerte sich die Führung der Terrororganisation in die irakische Bergregion Kandil.

Das US-Finanzministerium erklärte Karayılan noch im selben Jahr zu einem „bedeutenden ausländischen Drogenhändler“. Karayılan wurde 2014 Oberbefehlshaber der HPG, des bewaffneten Flügels der PKK.

Am 13. Dezember 2016 erließ die türkische Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die PKK-Kommandeure Karayılan und Duran Kalkan. Grund war die Ermordung des Bezirksgouverneurs von Derik, Muhammet Fatih Safitürk. Safitürk war zum Bürgermeister des Bezirks ernannt worden, nachdem der vorherige Bürgermeister wegen Verbindungen zur PKK verhaftet worden war.