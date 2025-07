Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die „systematischen Angriffe“ Israels auf Journalisten scharf verurteilt. Tel Aviv versuche durch die „Einschüchterung“ von Journalisten, von der Zerstörung in Gaza abzulenken, so Altun am Freitag in einem X-Beitrag. Damit wolle Israel „internationale Reaktionen“ reduzieren. Zuvor war der Fotojournalisten Mustafa Alkharouf von der Nachrichtenagentur Anadolu im besetzten Ostjerusalem durch israelische Soldaten schwer verletzt worden.

„Israels Gewalt gegen Journalisten ist eindeutig Teil seiner Kampagne, die internationalen Medien mundtot zu machen“, erklärte Altun. Er erinnerte daran, dass bisher mehr als 60 Journalisten durch Angriffe Israels getötet wurden.

„Israel verweigert Journalisten Minimum an Schutz“

„Die israelischen Streitkräfte verweigern Journalisten ein Minimum an Schutz. (...) Sie sind nur an der Behinderung der Berichterstattung über die Wahrheit vor Ort interessiert“, fügte Altun hinzu. Altun wirft Israel vor, „internationale Normen“ zu verletzen, die das Recht der Öffentlichkeit auf genaue Informationen schützten.

Die Bemühungen um eine Verheimlichung der israelischen Kriegsverbrechen in Gaza würden jedoch weiterhin scheitern, betonte Altun. „Die Welt hat schon so viel erfahren, dank des Mutes von Journalisten.“

Mehr als 18.000 Palästinenser bei Angriffen getötet

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Laut palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 18.787 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.