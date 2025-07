Der türkische Nachrichtendienst MIT hat nach Angaben aus Sicherheitskreisen den PKK-Terroristen Erdinç Bolcal (Deckname: Ali Xebat) im Nordirak „neutralisiert”. Bolcal soll ein führendes Mitglied der „Şilan Guyi”-Akademie der PKK/KCK gewesen sein, wo Terroristen ideologisch und militärisch für Anschläge gegen Türkiye und seine Sicherheitskräfte im Irak ausgebildet wurden.

Sicherheitskreisen zufolge war der Terrorist nicht nur in Großstädten wie Istanbul und Izmir aktiv, sondern auch auf dem Land. Er soll Jugendliche durch Propaganda und Druck für die Terrororganisation PKK rekrutiert haben.

Nach längerer Tätigkeit für die Organisation zog Bolcal den Angaben zufolge in den Nordirak und beteiligte sich an bewaffneten Aktivitäten. In den Gebieten um Sulaimaniyya und Kirkuk soll er die Funktion eines Bataillonskommandants gehabt haben. Gleichzeitig soll er für die Angelegenheiten der Akademie verantwortlich gewesen sein.

Der türkische Nachrichtendienst erhielt nach eigenen Angaben Kenntnis von Bolcals Vorbereitungen für Aktionen gegen die türkische Präsenz in Kirkuk. MIT überwachte aufmerksam seine Ausbildung und Anleitung von Terroristen für separatistische Aktivitäten gegen Türkiye. Schließlich wurden Bolcal und die Mitglieder seiner Organisation in einer gezielten Operation ausgeschaltet.