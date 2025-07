Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in Potsdam alarmiert Parteien

Ein Treffen von AfD-Funktionären mit Rechtsextremen in einer Villa in Potsdam sorgt für Alarmstimmung. Deren Pläne zur Rückführung von Zugewanderten erinnerten an „das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte“, warnte FDP-Fraktionschef Dürr.