Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Energieunabhängigkeit seines Landes zum Staatsziel erklärt. „Wir sind entschlossen und setzen Initiativen um, die die Energiesicherheit Türkiyes garantieren werden“, sagte Erdoğan am Samstag bei einer Kundgebung in der Provinz Zonguldak.

Bald könnten Neuigkeiten bezüglich der Versorgung des Landes mit Erdöl und Erdgas verkündet werden, fügte er hinzu. Auch weitere erfreuliche Entwicklungen im Hinblick auf Bergbau stünden an. „Wir werden nie wieder zulassen, dass Türkiye an der Nutzung seiner unter- und überirdischen Ressourcen gehindert wird“, so Erdoğan weiter.

Laut dem Präsidenten hat die tägliche Produktion der Ölquelle im Gabar-Berg in der südöstlichen türkischen Provinz Şırnak inzwischen die Marke von 35.000 Barrel überschritten. „Wir streben eine tägliche Ölproduktion von 100.000 Barrel in Gabar bis zum Ende des Jahres 2024 an“, sagte er.