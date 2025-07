Der PKK-Terroristen Huda Al Tuma (Deckname: Cudi) ist beim Infiltrationsversuch von Syrien nach Türkiyefestgenommen worden. Er wurde von der Militärpolizei der Syrischen Nationalarmee festgenommen, wie türkische Sicherheitskreise am Montag mitteilten. Demnach hatte der türkische Nachrichtendienst (MIT) zuvor entsprechende Informationen geliefert, die zur Festnahme führten.

Al Tuma schloss sich 2013 der Terrorgruppe PKK/YPG an. Seine Ausbildung durchlief er in Hasaka, Ain al-Arab und Asch-Schaddadi. Laut Berichten beteiligte er sich an Aktivitäten, die auf die Operationsregion „Friedensfrühling“ ausgerichtet waren.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.