Vor dem Hintergrund der anhaltenden Angriffe Israels auf Gaza fordert Ankara eine strafrechtliche Verfolgung der politischen Verantwortungsträger in Tel Aviv. Es sei eine Frage der Zeit, bis die israelische Regierung „für die Verbrechen in Gaza vor Gericht gestellt werden“, sagte Außenamtssprecher Öncü Keçeli in einer Erklärung vom Freitag.

Keçeli betonte, dass Türkiye den Völkermord-Prozess gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) genau verfolge. Er forderte die israelische Regierung auf, die „willkürlichen, systematischen und gezielten Massaker an Palästinensern“ zu beenden.

Zuvor hatte der israelische Außenminister Israel Katz in einem Social-Media-Beitrag gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gewettert. Er teilte zudem ein Foto von einem Treffen zwischen Erdoğan und dem Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh.