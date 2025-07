Türkiye will bis zum Sommer die Terrorgefahr an seiner Grenze zum Irak dauerhaft beseitigen. Die Operationen gegen die Terrorgruppe PKK in ihrem Rückzugsgebiet würden fortgesetzt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag in Ankara.

Demnach sollen auch weitere Militäreinsätze im Norden Syriens folgen. Geplant sei ein Sicherheitskorridor entlang der türkisch-syrischen Grenze.

Einen solchen Korridor gegen die PKK/YPG in Syrien hatte der türkische Präsident bereits mehrfach ins Gespräch gebracht. Konkrete Schritte dazu, die mit den USA und Russland beschlossen worden sein sollen, sind nach Aussage Ankaras nicht eingehalten worden.

Erdoğan fordert internationale Anstrengungen für Gaza

Vor dem Hintergrund der humanitären Krise in Gaza sagte Erdoğan weitere Unterstützung für die Palästinenser zu. Er forderte zudem internationale Anstrengungen, um eine Friedenslösung zu erzielen. Vor allem die islamische Welt müsse hierfür geschlossen vorgehen, betonte Erdoğan.

Bei dem israelischen Angriffskrieg auf Gaza wurden seit dem 7. Oktober mehr als 30.000 Menschen getötet. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Angaben um Frauen und Kinder.