NAHOST
UN-Sicherheitsrat berät über Israels Angriff in Doha
Der Angriff Israels auf die Hamas-Delegation in Katar sorgt nicht nur in der Region für Empörung. Nun wird sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Thema befassen.
Foto: Jeenah Moon/REUTERS (Archiv)
10. September 2025

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt sich am Mittwochabend (21.00 Uhr MESZ) mit dem Angriff Israels auf die Führungsspitze der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas in Katar. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Beantragt habe die Dringlichkeitssitzungssitzung unter anderem Algerien.

Bei dem israelischen Mordanschlag waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen getötet worden, darunter der Sohn des ranghöchsten Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter. Katar bezeichnete den Angriff als „eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen“ und eine „ernsthafte Gefahr für die Sicherheit“ der Bevölkerung in Katar. 

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete, der Angriff sei eine Reaktion auf den tödlichen Anschlag  in Jerusalem, bei dem am Montag sechs Menschen getötet worden waren, und einen getöteten Soldaten im Gazastreifen. 

Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran. Arabische Staaten und Türkiye verurteilten Israels Mordanschlag. Auch US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierten den Angriff. Die US-Regierung war aber nach eigenen Angaben im Vorfeld über den Anschlagsplan informiert worden.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
