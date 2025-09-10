Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt sich am Mittwochabend (21.00 Uhr MESZ) mit dem Angriff Israels auf die Führungsspitze der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas in Katar. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Beantragt habe die Dringlichkeitssitzungssitzung unter anderem Algerien.

Bei dem israelischen Mordanschlag waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen getötet worden, darunter der Sohn des ranghöchsten Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter. Katar bezeichnete den Angriff als „eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen“ und eine „ernsthafte Gefahr für die Sicherheit“ der Bevölkerung in Katar.