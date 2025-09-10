Israelische Scharfschützen haben gezielt palästinensische Zivilisten in Gaza getötet. Das wurde am Mittwoch durch eine internationale Recherche bekannt. Mitglieder der geheimen „Ghost Unit“ gaben darin zu, unter anderem vier Angehörige der Familie Doghmush im November 2023 erschossen zu haben. Die Enthüllungen stammen aus einer fünfmonatigen Untersuchung des Guardian in Zusammenarbeit mit ARIJ, Paper Trail Media, Der Spiegel und dem ZDF.

Augenzeugenberichte, medizinische Unterlagen, Totenscheine und geolokalisierte Videoaufnahmen bestätigen die Vorfälle. Besonders brisant ist das Geständnis von Daniel Raab, einem US-Amerikaner, der sich der israelischen Einheit angeschlossen hatte. In einem Interview räumte er ein, den 19-jährigen Salem Doghmush erschossen zu haben – obwohl dieser unbewaffnet war und nur den Leichnam seines Bruders bergen wollte.

Nach Angaben von Überlebenden wurde zunächst Mohammed Doghmush getötet. Danach starb sein Bruder Salem, anschließend der Vater Muntasir. Cousin Khalil wurde schwer verletzt, als er helfen wollte. Erst nach einer Waffenruhe am 24. November konnte die Familie ihre Toten beerdigen.

Raab prahlte zudem, seine Einheit habe während des Einsatzes 105 Menschen getötet. Zivilisten seien bewusst in ziviler Kleidung ins Visier genommen worden. „Das war meine erste Exekution“, sagte er über die Tötung von Salem.