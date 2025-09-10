Die nach den israelischen Luftangriffen in Katar für Mittwoch einberufene Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ist um einen Tag verschoben worden. Wie der südkoreanische Vorsitz des Gremiums mitteilte, wurden die Beratungen zur „Sicherheit im Nahen Osten“ auf Wunsch Katars verschoben, um die Teilnahme von Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zu ermöglichen. Unklar war zunächst, ob dieser persönlich oder per Videoschaltung an der Sitzung teilnehmen will.

Bei dem israelischen Mordanschlag waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen getötet worden, darunter der Sohn des ranghöchsten Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter. Katar bezeichnete den Angriff als „eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen“ und eine „ernsthafte Gefahr für die Sicherheit“ der Bevölkerung in Katar.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete, der Angriff sei eine Reaktion auf den tödlichen Anschlag in Jerusalem, bei dem am Montag sechs Menschen getötet worden waren, und einen getöteten Soldaten im Gazastreifen.