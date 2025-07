Nach dem Bekanntwerden erster Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Türkiye haben mehrere Analysten die demokratischen Prozesse in dem Land gelobt. Die Ergebnisse würden die Behauptungen widerlegen, die Wahlen in Türkiye seien unfair.

Kein politischer Druck vor Wahlen

Die Kommunalwahlen gelten als die drittwichtigste Wahl in Türkiye. Die oppositionelle CHP lag zuletzt in 15 von 30 Großstädten, darunter Istanbul, Ankara und Izmir, in Führung. Nach Ansicht vieler Experten hilft das den politischen Parteien dabei, die lokale Meinung einzuschätzen. Die bestehenden politischen Strukturen im Land würde das aber nicht verändern.

Laut dem in Istanbul ansässigen Politologen Onur Erim sind Wahlen für die Türken im Allgemeinen ein feierlicher Anlass, da sie im Vergleich zu den Jahrzehnten vor der Ära Präsident Recep Tayyip Erdoğans extrem sicher geworden sind. „Man wird nicht mehr unter Druck gesetzt, für die eine oder andere Partei zu stimmen. Es gab eine Zeit, in der die Terrororganisation PKK [in einigen Provinzen] das Ergebnis der Wahlen vor 15-20 Jahren diktierte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall“, so Erim gegenüber TRT World.

Das vorläufige Wahlergebnis, das einen entscheidenden Vorsprung der CHP in den Großstädten zeigt, widerlege die von den westlichen Medien geprägte Darstellung, dass türkische Wahlen unter Erdoğans Regierung ihre Glaubwürdigkeit verloren hätten.

Verweis auf hohe Wahlbeteiligung

„Viele Leute, Türkiye-Spezialisten, die Türkiye normalerweise als autoritär bezeichnen, werden durch diese Wahl eines Besseren belehrt, denke ich. Die wichtigste Botschaft an die internationale Öffentlichkeit ist, dass Türkiye eine lebendige Demokratie ist. Die Wahlbeteiligung von 70 Prozent ist enorm. In Europa liegt die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen bei nicht mehr als 30 Prozent“, sagt Tarek Cherkaoui, Regionalanalyst und Leiter des TRT World Research Centre.

„Zweitens: Es wird alles wie gewohnt ablaufen. Der Präsident ist da. Er hat eine Vision für das Land. Sein Jahrhundert der Türkiye-Vision ist immer noch da.“

Von Wahlsiegen geprägte Laufbahn Erdoğans

Seit Anfang der 2000er Jahre haben Erdoğan und seine AK-Partei eine Wahl nach der anderen gewonnen - sie haben die Administration in Bezirken, Städten und Provinzen übernommen. Dabei stützten sie sich auf Erdoğans Erbe, der als Bürgermeister Istanbul ein neues Gesicht gegeben hatte.

Nachdem Türkiye im Februar 2023 von verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, stellten Kritiker Erdoğans Popularität schnell in Frage. Ein Großteil der westlichen Medien vertrat die Auffassung, dass das Erbe der AK-Partei unter den Trümmern begraben werden würde. Doch drei Monate später bewies Erdoğan mit seinem Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl, dass seine Kritiker im Unrecht waren.

Zentrale Befugnisse beim Präsidialamt

Die Kommunalverwaltungen in Türkiye sind für ein breites Spektrum an sozialen Dienstleistungen, einschließlich Bildung und Gesundheitswesen, zuständig. Die wichtigsten politischen Fragen, einschließlich der Wirtschaftspolitik und der Außenpolitik, liegen jedoch weiterhin bei der Zentralregierung, der Erdoğan als Präsident vorsteht.

„Die Präferenzen der Wähler ändern sich nicht innerhalb eines Jahres. Die türkischen Wähler haben sich für Erdoğan als Präsidenten entschieden. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit überhaupt in Erwägung gezogen hat, Erdoğan auszuwechseln“, sagt der türkische Analyst Erim. Er fügte hinzu, der Präsident sei „einer der größten Politiker unserer Zeit“ mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion. „Er wird nach den Gründen für diese Entwicklung suchen und dann wird er morgen anfangen zu handeln.“