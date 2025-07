Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der kasachische Ministerpräsident Olschas Bektenow haben sich am Donnerstag in Ankara getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche im Präsidentenpalast standen nach Angaben der türkischen Kommunikationsdirektion die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Kasachstan. Außerdem seien die jüngsten regionalen Entwicklungen und der andauernde Krieg in Gaza besprochen worden.

Der türkische Präsident habe die Bedeutung des Ausbaus der Beziehungen zu Kasachstan betont. Dies betreffe insbesondere die Bereiche Terrorismusbekämpfung, Wirtschaft und Verteidigungsindustrie.

Erdogan habe auch die Notwendigkeit eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands in Gaza betont. Er rief zu einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der Organisation der Turkstaaten auf, um die humanitäre Hilfe für die Region zu koordinieren.