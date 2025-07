Das 11. türkische Hilfsschiff mit humanitären Gütern für den Gazastreifen ist von der türkischen Provinz Mersin zur palästinensischen Enklave aufgebrochen. „Wir schicken das Schiff mit der größten Tonnage, das wir je eingesetzt haben“, sagte der stellvertretende Präsident des Türkischen Roten Halbmondes, Ramazan Saygılı, am Sonntag bei der Verabschiedungszeremonie.

Das Schiff hat demnach insgesamt 5066 Tonnen Hilfsgüter geladen, darunter Lebensmittel, Hygieneartikel und Schlafsäcke.

Die Hilfsaktion von Türkiye werde so lange fortgesetzt, bis auch der letzte Bewohner des Gazastreifens in seine Heimat zurückgekehrt sei und Frieden gefunden habe“, so Saygılı weiter. Schon bald werde das nächste Hilfsschiff aufbrechen.

Nach dem 7. Oktober hatte Israel die Versorgung Gazas mit Lebensmitteln, Wasser und Energie gestoppt. Auch internationale Hilfslieferungen in die Küstenenklave werden seitdem eingeschränkt. Trotz weltweiter Kritik hält die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an der Strategie der „Aushungerung“ fest.