Der türkische Außenminister Hakan Fidan sieht nach eigenen Worten eine zunehmende Isolierung Israels in der Welt aufgrund seines anhaltenden Krieges in Gaza. „Völkerrecht und Menschenrechte werden von Israel mit Füßen getreten“, sagte Fidan am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg in Ankara. Die jüngsten diplomatischen Initiativen seien aufgrund der israelischen Invasion in Rafah gescheitert.

Fidan verglich die Situation in Gaza mit den Konzentrationslagern in Nazi-Deutschland. „ Das Töten unschuldiger Juden in Konzentrationslagern war genauso falsch wie das heutige Töten unschuldiger palästinensischer Kinder in ihren Betten durch Bomben.“ Die Massaker an Tausenden Palästinensern sowie die Vertreibung von Millionen Menschen sei ein „Akt des Völkermordes“, so Fidan

Engagement für Ende des Ukraine-Krieges

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg betonte Fidan, er habe in Gesprächen mit seinem österreichischen Amtskollegen sein Engagement für die territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt.

Der österreichische Außenminister äußerte seinerseits seine Wertschätzung für die Bemühungen Ankaras, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Er hoffe, dass Ankara auch in anderen Fragen, beispielsweise im Südkaukasus, vermitteln werde.

„Türkiye hat große Belastung auf sich genommen“

Schallenberg würdigte zudem die Bemühungen Ankaras hinsichtlich der Flüchtlingsfrage. „Wir wissen bereits, dass Türkiye eine große Belastung in Bezug auf Flüchtlinge und irreguläre Migration auf sich genommen hat.“ Schallenberg forderte hierbei mehr Unterstützung für Ankara und wies auch auf die Notwendigkeit einer „Sicherheitskooperation“ hin.