Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat Ankara bislang weltweit die „stärkste Reaktion“ auf das israelische Massaker in Gaza gezeigt. Das Staatsoberhaupt verwies bei einer Rede am Sonntag auf die „konkreten Maßnahmen“, die Türkiye bislang diesbezüglich gegen Israel ergriffen habe.

Das Land habe etwa seit Oktober 2023 rund 55.000 Tonnen an Hilfsgütern in den Gazastreifen geschickt. Zudem habe das Parlament zuletzt das israelische Massaker in Rafah verurteilt. Diese Entscheidung sei „äußerst wertvoll“ gewesen, so Erdoğan..

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Doch auch dort sind sie israelischen Angriffen ausgesetzt. Zudem herrscht eine akute Hunger-Krise, die Hungertote fordert.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 36.000 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.

Mehr dazu: Chile will sich Südafrikas Völkermord-Klage gegen Israel anschließen