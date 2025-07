Außenseiter Georgien und Türkiye haben sich die letzten Tickets für das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gesichert. Nach der überraschenden 0:2 (0:1)-Niederlage gegen die Georgier am Mittwoch in Gelsenkirchen schloss das bereits für die K.-o.-Runde qualifizierte Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo die Gruppe F als Tabellenerster ab. Türkiye ist nach dem 2:1 (0:0) in Hamburg gegen die ausgeschiedenen Tschechen Zweiter, Georgien Dritter.

Mit ihrer B-Elf lieferten die bereits vorher qualifizierten Portugiesen gegen den Außenseiter eine schwache Leistung ab. Chwischa Kwaratschelia (2. Minute) und Georges Mikautadze (57./Foulelfmeter) erzielten die Tore für Georgien. Die Portugiesen treffen im Achtelfinale nun auf Slowenien. Georgien spielt gegen Spanien.

Die Türken gingen durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Hakan Çalhanoğlu (51.) in Führung. Tomáš Souček (66.) erzielte den Ausgleich für die Tschechen, bei denen Antonin Barak schon in der 20. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte. Cenk Tosun (90.+4) erzielte den späten Siegtreffer. Für Türkiye geht es im Achtelfinale nun gegen Österreich.

Deutschlands Gruppengegner Ungarn sowie Kroatien sind dagegen als die beiden schlechtesten Gruppendritten des Turniers ausgeschieden.