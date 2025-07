Die türkischen Streitkräfte haben sieben Terroristen der PKK/YPG „neutralisiert“. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag mit.

Drei der Terroristen wurden demnach in den Territorien der Anti-Terror-Operationen „Schutzschild Euphrat“ und „Friedensquelle“ in Syrien „neutralisiert“. Die weiteren vier Mitglieder der PKK/YPG-Terrororganisation seien im Gebiet der Operation „Krallenschluss“ im Irak aktiv gewesen.

In der Türkei wird die Organisation für den Tod von etwa 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die türkische Regierung hat vor allem Regierungen in der EU mehrfach für ein aus ihrer Sicht zu wenig entschlossenes Vorgehen gegen die Terroristen kritisiert. Geheimdiensten zufolge betrachtet die PKK Europa als „ruhiges Hinterland“, seit mehrere Terrorakte etwa in Deutschland 1993 zum Verbot der Vereinigung geführt hatten.