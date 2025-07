Die Moderatorin Andrea Lawful-Sanders musste nach ihrem Interview mit US-Präsident Joe Biden bei WURD Radio ihren Job aufgeben. Laut Angaben des Radiosenders vom Sonntag waren die Fragen im Vorfeld von Bidens Wahlkampfteam ausgewählt worden. WURD ist der einzige Radiosender in Pennsylvania, der von Schwarzen betrieben wird.

„Das Interview beinhaltete vorab festgelegte Fragen des Weißen Hauses, was gegen unsere Praxis verstößt, ein unabhängiges Medienunternehmen zu bleiben, das seinen Zuhörern gegenüber rechenschaftspflichtig ist“, so Sara Lomax, Präsidentin und CEO von WURD, in einer schriftlichen Erklärung. Infolgedessen habe man sich mit Lawful-Sanders darauf geeinigt, sich mit sofortiger Wirkung zu trennen.

Lomax sagte, der Sender sei stolz darauf, eine unabhängige und vertrauenswürdige Stimme für sein Hauptpublikum aus schwarzen Bewohnern von Philadelphia zu sein. Dass die Interviewfragen im Voraus gestellt worden seien, gefährde das Vertrauen in den Sender. WURD sei kein Sprachrohr Bidens oder einer anderen Regierung, betonte Lomax.

Lawful-Sanders hatte am Samstag bei einem Gespräch mit CNN zugegeben, mehrere Fragen von Biden-Mitarbeitern erhalten zu haben. „Die Fragen wurden mir zur Genehmigung zugesandt. Ich habe ihnen zugestimmt.“

Victor Blackwell, ein Sprecher Bidens, bestätigte am Samstag, der Moderatorin einige Fragen überreicht zu haben. Das sei keine ungewöhnliche Handlung. Er fügte jedoch hinzu: „Wir machen Interviews nicht von der Annahme dieser Fragen abhängig.“