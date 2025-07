Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump „aufs Schärfste“ verurteilt. „Ich wünsche Herrn Trump, seiner Familie und seinen Angehörigen von Herzen alles Gute“, teilte Erdoğan am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.

Er glaube an rasche Ermittlungen, um die Hintermänner zu identifizieren und vor Gericht zu bringen, schrieb der türkische Präsident weiter. Das Staatsoberhaupt bekräftigte, dass Türkiye an der Seite des „befreundeten und verbündeten US-Volkes“ stehe.

Zuvor hatte bereits das türkische Außenministerium das Attentat auf Trump verurteilt. „Die Einmischung in den demokratischen Prozess durch Gewalt, Putsche und andere unrechtmäßige Mittel ist inakzeptabel“, teilte das Ministerium in Ankara mit. „Wir hoffen, dass die bevorstehenden Wahlen in den USA in einem friedlichen Umfeld stattfinden werden.“

Bei einer Kundgebung des früheren US-Präsidenten am Samstag im Bundesstaat Pennsylvania waren mehrere Schüsse gefallen. Trump wurde dabei am Ohr verletzt. Der mutmaßliche Schütze wurde vom Secret Service getötet. Ein Mann wurde tödlich verletzt.