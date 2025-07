Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den Aufruf des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zum Frieden in Syrien gewürdigt. Ankara wolle Frieden in der gesamten Region, sagte der Chefdiplomat am Sonntag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud.

Der Friedensaufruf Erdoğans sei „wichtig“, so Fidan. Er dränge darauf, dass dieser beherzigt werde. Er fügte hinzu, dass Ankara seine Haltung gegenüber der syrischen Opposition nicht ändern werde.

Erdoğan hatte zuvor bekanntgegeben, dass türkische und syrische Diplomaten an einem möglichen Treffen zwischen ihm und dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad arbeiteten.