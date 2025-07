Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist in der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) eingetroffen, um an den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der türkischen Friedensoperation auf Zypern teilzunehmen. „Türkiye ist bereit zu verhandeln, zu diskutieren und einen dauerhaften Frieden und eine Lösung für Zypern zu erreichen“, sagte Erdoğan am Samstag in seiner Rede in der Hauptstadt Lefkoşa.

Die Realitäten auf der Insel zu ignorieren, würde „zu nichts führen“, betonte er. „Wir glauben, dass eine föderale Lösung in Zypern nicht möglich ist“, fügte er hinzu. Der türkische Staatschef bekräftigte zudem die Unterstützung seines Landes für Nordzypern: „Wir werden die Türkische Republik Nordzypern, die mit dem Blut unserer Märtyrer gegründet wurde, weiterhin auf ihrem Weg zu einem starken, wohlhabenden und respektierten Staat unterstützen.“

Auch zur Zukunft der Insel zeigte er sich zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir den Tag erleben werden, an dem die Staatsoberhäupter der Garantieländer der Insel beide Staaten gemeinsam besuchen werden.“

Der türkische Präsident war zuvor von seinem nordzyprischen Amtskollegen Ersin Tatar auf dem Flughafen Ercan in Lefkoşa empfangen worden. Nach einer Begrüßungszeremonie legte Erdoğan am Atatürk-Denkmal der Stadt einen Kranz nieder und unterzeichnete das Gedenkbuch. Erdoğan gedachte dabei auch der türkischen Soldaten, die „dieses Land als ihre Heimat verlassen haben“. Den Veteranen, die an der Operation teilgenommen hatten, sprach er seine Dankbarkeit aus.

Jahrzehntelanger Konflikt auf Zypern

Zypern befindet sich in einem jahrzehntelangen Streit zwischen griechischen und türkischen Zyprern – trotz einer Reihe von diplomatischen Bemühungen der Vereinten Nationen (UNO) um eine umfassende Lösung.

Im Jahr 1974 führte ein griechisch-zyprischer Putsch mit dem Ziel der Annexion durch Griechenland zu einer militärischen Intervention von Türkiye als Garantiemacht, um die türkischen Zyprer vor Verfolgung und Gewalt zu schützen. In weiterer Folge wurde 1983 die TRNZ gegründet.

Mehrere Versuche einer Aussöhnung gingen ins Leere, 2004 scheiterte ein von der UNO vorgelegter Plan für eine Wiedervereinigung. Im Mai 2015 wurden die Verhandlungen unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen. Im Jahr 2004 hatten sich die türkischen Zyprer in einer Volksabstimmung noch für eine Wiedervereinigung ausgesprochen, die griechischen Zyprer im Süden stimmten dagegen.