Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Mittwoch sein „tiefes Bedauern“ über die Ermordung des Hamas-Politbürochefs Ismail Hanija im Iran ausgedrückt. „Mit tiefer Trauer habe ich erfahren, dass mein lieber Bruder Ismail Hanija im Iran als Märtyrer gefallen ist“, schrieb Fidan am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X.

„Wir sind Zeugen seiner jüngsten Bemühungen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Selbst als Mitglieder seiner Familie von Israel getötet wurden, verlor er nie seinen Glauben an den Frieden“, fügte Fidan hinzu und sprach sein Beileid aus.

Fidan beschrieb Hanija als ein „Symbol“ des palästinensischen Widerstands. Das „edle Andenken“ des Hamas-Chefs werde in der gerechten Sache des palästinensischen Volkes weiterleben.

Die palästinensische Organisation Hamas gab am frühen Mittwoch bekannt, dass Hanija bei einem israelischen Luftangriff auf seine Residenz in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet wurde. Das iranische Staatsfernsehen berichtete ebenfalls von Hanijas Tötung und merkte an, dass eine Untersuchung des Attentats im Gange sei und die Ergebnisse bald bekannt gegeben würden. Israel hat bisher keine Stellungnahme zur Ermordung abgegeben.