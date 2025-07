Die türkische First Lady Emine Erdoğan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres haben sich im UN-Hauptquartier in New York über die globale Abfallwirtschaft und bevorstehende Klimaereignisse ausgetauscht. Erdoğan habe auf die Arbeiten des UN-Beirats im Einklang mit der globalen Abfallwirtschaft und den Zielen für nachhaltige Entwicklung verwiesen, hieß es am Dienstag aus türkischen Quellen.

Dabei soll sie die Bedeutung der starken Unterstützung der UN für diese Bemühungen betont haben. Nach dem Treffen schrieb die türkische Frist Lady auf X: „Wir hatten ein produktives Gespräch mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres im UN-Hauptquartier.“

Erdoğan informierte Guterres über die enge Zusammenarbeit von Türkiye mit Aserbaidschan in Vorbereitung auf die 29. UN-Klimakonferenz (COP29), die im November in Baku stattfinden wird. Erdoğan erklärte, dass an einem der thematischen Tage von COP29 der Fokus auf „Zero Waste“ („Null Abfall“) liegen werde und mehrere Veranstaltungen rund um diese Initiative geplant seien.

Das dritte persönliche Treffen des UN-Beirats sei voraussichtlich für den Zeitraum der Klimakonferenz geplant, so Erdoğan weiter. „Wir haben unsere globalen Bemühungen zur Abfallwirtschaft und zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des UN-Beirats für ‚Null Abfall‘ besprochen. Ich habe Herrn Guterres zum dritten offiziellen Treffen des Beirats eingeladen, das am Rande von COP29 in Aserbaidschan stattfinden soll“, erklärte die türkische First Lady.