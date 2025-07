Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die internationale Gemeinschaft vor zunehmendem Hass in der Welt gewarnt. Es müsse eine gemeinsame Haltung eingenommen werden, um die Zunahme von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Rassismus zu stoppen, sagte der Chefdiplomat am Freitag laut türkischen diplomatischen Quellen bei einer Tagung der Allianz der Zivilisationen (UNAOC) in New York.

Die UNAOC wurde 2005 als politische Initiative der UN gegründet und wird von Türkiye und Spanien mitgetragen. Die Freundesgruppe trifft sich regelmäßig, um die aktuellen Programme der UNAOC, neue Initiativen und andere Aktivitäten zu diskutieren.

Fidan setzt Gespräche in den USA fort

Außenminister Fidan hat auch am heutigen Samstag seine Gespräche in den USA fortgesetzt. In New York kam er mit seinen Amtskollegen aus dem Iran und Russland zusammen. Die Minister erörterten laut diplomatischen Quellen die sicherheitspolitische und humanitäre Lage in Syrien.

Zudem warnten sie vor weiteren israelischen Anschlägen im Nahen Osten, insbesondere in Syrien. Fidan bekräftigte die Unterstützung für die Wiederbelebung des politischen Prozesses in Syrien und unterstrich die Bedeutung von Frieden und Stabilität im Nachbarland.