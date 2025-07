Mit seiner reichen Geschichte, seinen Naturwundern und seinem kulturellen Erbe zieht das märchenhafte Kappadokien in Türkiye Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Das UNESCO-Weltkulturerbe Kappadokien-Göreme im Herzen von Türkiye ist bekannt für seine sogenannten Feenkamine. Diese Felsenformationen sind gespickt mit in den Fels gehauenen Kirchen und Klöstern. Der Himmel ist zur Hochsaison voll mit Bunten Heißluftballons.

Die Region zieht mittlerweile Touristen aus fast 170 Ländern an, darunter China, die USA, Russland, Australien, Südafrika, Norwegen – und besonders aus Japan. In den vergangenen Jahren kamen auch vermehrt Besucher aus dem Inland.

Gehobener Tourismus

Laut Yakup Dinler, Generalsekretär des türkischen Hotelverbandes TUROFED, hat sich Kappadokien zu einem Top-Reiseziel für ausländische Besucher etabliert. „Die Bekanntheit Kappadokiens begann in den 1960er Jahren, als französische Touristen die Region entdeckten, breitete sich dann zunächst nach Europa und dann in den Fernen Osten aus und hat heute alle Teile der Welt erreicht“, so Dinler. Der Ort entwickele sich darüber hinaus als Urlaubsziel im gehobenen Bereich.

Dinler betonte, dass Kappadokien ursprünglich vom Kulturtourismus lebte, sich aber seitdem verändert habe. Das zeigt auch ein Blick ins Netz. Bilder von der Landschaft gehen viral und ziehen Besucher aus aller Welt an. Mittlerweile sei auch Aktiv-Urlaub möglich, betont Dinler. „Kappadokien ist nicht nur ein Ort, um Kirchen zu besuchen oder mit Ballons zu fahren. Manche Leute kommen hierher, nur um Fotos zu machen.“

Kappadokien profitiert vom Tourismus

Obwohl Kappadokien nicht so viele Besucher anziehe wie der sonnige Ferienort Antalya oder die Metropole Istanbul, sei der Ort führend bei den Tourismuseinnahmen, behauptet Dinler. „Die durchschnittlichen Ausgaben pro Tourist in Kappadokien sind höher als in jeder anderen Region.“

Laut Angaben des türkischen Tourismusministeriums haben zwischen Januar und August rund 2,9 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland Kappadokien besucht. Im Gesamtjahr 2023 waren es rund 4,8 Millionen Besucher.