Türkiye hat ein umfassendes Hilfspaket für die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete in Bosnien und Herzegowina angekündigt. „Wir liefern unsere Hilfe, darunter Notunterkünfte und Nahrungsmittel, in die Region, in der 18 Tote gefunden wurden und die Such- und Rettungsaktion für 40 weitere Personen weitergeht“ erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag auf der Plattform X. Er äußerte sein Beileid für die Todesopfer der Überschwemmungen und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Hamza Taşdelen, stellvertretender Leiter der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD, besuchte die am stärksten betroffenen Regionen. Türkiye sei bereit, alle Bedürfnisse in Bezug auf Unterkünfte und andere dringende Maßnahmen zu decken, sagte er.

Der Bürgermeister der Stadt Konjic, Osman Čatić, dankte der türkischen Regierung. Die Unterstützung des AFAD ermögliche es, den Schutzsuchenden die nötige Unterkunft zur Verfügung zu stellen, erklärte Čatić.

In Bosnien und Herzegowina sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen am Wochenende mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen.