Der türkische „Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes“ findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise ohne die Teilnahme von Kindern statt. Normalerweise kommen jedes Jahr am 23. April Kinder aus aller Welt in der Türkei zusammen, um etwa bei großen Feierlichkeiten Tanzeinlagen vorzuführen. Das Datum markiert zugleich die Eröffnung des ersten Parlaments der Türkischen Republik im Jahr 1920 unter dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk.

An dem staatlichen Feiertag finden eigentlich landesweit verschiedene Veranstaltungen und Kulturprogramme statt, bei denen die Kinder - organisiert von den Schulen - mit verschiedenen Aufführungen im Mittelpunkt stehen.

Das türkische Bildungsministerium hat am Dienstag erklärt, dass die Feierlichkeiten dieses Jahr am 23. April aufgrund des Coronavirus nicht auf den Schulhöfen, sondern zuhause stattfinden werden.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten fand die letzten Jahre in der Hauptstadt Ankara im Präsidentenkomplex statt. In der Stadt Samsun in der Schwarzmeerregion hatten letztes Jahr rund 800 Kinder aus 40 Ländern an dem vom türkischen Staatssender TRT zum 41. Mal organisierten Kinderfest teilgenommen.

Der Kindertag bietet den Kindern zudem eine Gelegenheit, die Posten der Erwachsenen zu übernehmen – wenn auch nur für kurze Zeit. So schlüpfen traditionell jedes Jahr die Kinder in die Rolle eines Ministers, Bürgermeisters oder Polizeichefs und können ihre Botschaften vor laufenden Kameras verkünden.

Seit 1979 gilt der Feiertag als Internationales Kinderfest und wird auch in anderen Ländern zelebriert.