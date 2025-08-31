Am Rande des Filmfestivals in Venedig haben am Samstagabend mehrere tausend Menschen gegen den Vernichtungskrieg Israels im Gazastreifen protestiert. An der von linksgerichteten Gruppen aus Nordostitalien organisierten Demonstration nahmen nach Schätzungen von AFP-Journalisten vor Ort zwischen 3000 und 4000 Menschen teil.

Der Demonstrationszug begann wenige Kilometer vom Kinopalast entfernt, an dem Stars wie George Clooney und Julia Roberts in den vergangenen Tagen über den roten Teppich gelaufen waren.

Die Protestierenden blieben vor dem Eingang des Festivalgeländes stehen, das von Polizisten geschützt wurde. Auf Transparenten standen auf Englisch Parolen wie „Beendet den Völkermord“ und „Befreit Palästina“, zahlreiche Teilnehmer schwenkten Palästina-Flaggen.