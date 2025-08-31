NAHOST
1 Min. Lesezeit
Protest gegen Israel am Rande des Filmfestivals von Venedig
Mit Parolen wie „Free Palestine“ forderten in Venedig tausende Demonstrierende ein Ende des Genozids in Gaza. Zuvor hatten zahlreiche Filmschaffende einen offenen Brief für eine deutlichere Haltung gegen Israels Verbrechen unterzeichnet.
Protest gegen Israel am Rande des Filmfestivals von Venedig
Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
31. August 2025

Am Rande des Filmfestivals in Venedig haben am Samstagabend mehrere tausend Menschen gegen den Vernichtungskrieg Israels im Gazastreifen protestiert. An der von linksgerichteten Gruppen aus Nordostitalien organisierten Demonstration nahmen nach Schätzungen von AFP-Journalisten vor Ort zwischen 3000 und 4000 Menschen teil.

Der Demonstrationszug begann wenige Kilometer vom Kinopalast entfernt, an dem Stars wie George Clooney und Julia Roberts in den vergangenen Tagen über den roten Teppich gelaufen waren.

Die Protestierenden blieben vor dem Eingang des Festivalgeländes stehen, das von Polizisten geschützt wurde. Auf Transparenten standen auf Englisch Parolen wie „Beendet den Völkermord“ und „Befreit Palästina“, zahlreiche Teilnehmer schwenkten Palästina-Flaggen.

Empfohlen

Der Vernichtungskrieg Israels im Gazastreifen ist eines der bestimmenden Themen der Filmfestspiele in Venedig. Rund 2000 Menschen aus der Filmindustrie hatten einen offenen Brief einer „Venice4Palestine“ genannten Organisation unterzeichnet, in dem ein deutlichere Stellungnahme gegen die israelischen Gräueltaten gefordert wurde. Unter den Unterzeichnern waren die Regisseure Guillermo del Toro und Todd Field.


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us