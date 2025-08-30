

Tausende Menschen haben in Frankfurt gegen den israelischen Völkermord in Gaza demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Nachmittag rund 6.500 Menschen am Hafenpark – angemeldet waren ursprünglich 5.000.

Unter Sprechchören wie „From the River to the Sea – Palestine will be free“ und „Freiheit für Palästina“ setzten sich die Demonstranten mit Palästina-Flaggen und Protestplakaten in Bewegung. Das Motto der Demonstration war „United4Gaza – Stoppt den Völkermord jetzt!“, die Strecke sollte vom Frankfurter Osten bis zum Roßmarkt in die Innenstadt führen. Größere Zwischenfälle oder Ausschreitungen gab es nach Polizeiangaben bis zum Nachmittag nicht.

Frankfurt wollte Demonstration verbieten

Bei einer Demo mit dem gleichen Motto in Berlin waren im Juni 5.000 Menschen angemeldet gewesen, laut Polizei kamen am Ende 12.000. Medienberichten zufolge nahmen viel mehr Menschen teil. Es gab 50 Festnahmen, fünf Personen wurden verletzt.