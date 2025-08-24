Erneut ist ein palästinensischer Journalist nach Medienberichten im nördlichen Gazastreifen von israelischen Streitkräften getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, es handele sich um den Kameramann Chaled al-Madhoun des Fernsehsenders Palestine TV. Er berichtete demnach aus einem Gebiet, in dem Palästinenser verzweifelt nach Hilfsgütern suchten, und ist im Dienst erschossen worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall, der sich am Samstag ereignete.

Der palästinensische Journalistenverband verurteilte die Ermordung von al-Madhoun und sprach von einer „fortwährenden israelischen Kampagne gegen Journalisten, deren Ziel es ist, die palästinensischen Schilderungen zum Schweigen zu bringen“. Zugleich betonte der Verband, dass Journalisten in Gaza trotz aller Gefahren weiter aus dem Gebiet berichten würden.

Massaker an sechs Journalisten

Anfang des Monats hatte Israel sechs Journalisten bei einem Angriff in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getötet, darunter fünf Mitarbeiter von Al-Jazeera. Einer von ihnen war der bekannte Korrespondent Anas al-Scharif.