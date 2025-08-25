Bei israelischen Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen sind am Montag nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter vier Journalisten. Einer der getöteten Journalisten war demnach der Kameramann Hussam al-Masri, der als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur Reuters tätig war. Er sei bei dem ersten Angriff getötet worden. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei bei einem zweiten Angriff verletzt worden. Stellungnahmen des israelischen Militärs und des Büros des Ministerpräsidenten lagen zunächst nicht vor.

Augenzeugen zufolge ereignete sich der zweite Angriff Israels, nachdem Rettungskräfte, Journalisten und andere Personen nach der ersten Attacke zu der Klinik geeilt waren. Die Live-Videoübertragung von Reuters aus dem Krankenhaus, die von Al-Masri bedient wurde, brach zum Zeitpunkt des ersten Angriffs abrupt ab, wie Aufnahmen von Reuters zeigten. Die Gesundheitsbehörde in Gaza nannte auch die Namen der drei anderen getöteten Journalisten: Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama und Moaz Abu Taha. Auch ein Rettungshelfer sei unter den Getöteten.