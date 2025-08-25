Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen hat am Sonntag Israels Angriffe für mindestens 42 Tote verantwortlich gemacht. Die Gesamtzahl der Getöteten im Gazastreifen sei am Sonntag „auf 42“ gestiegen, sagte der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmud Bassal der Nachrichtenagentur AFP. Von dem Einwohner Ibrahim al-Schurafa erfuhr AFP, dass die israelischen Angriffe und Bombardierungen weitergegangen seien. Die israelische Armee reagierte zunächst nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme.

Es habe mehrere Luftangriffe rund um die Stadt Gaza gegeben, darunter einen im Viertel Sabra, sagte Mahmud Bassal weiter. Dabei seien acht Menschen getötet worden. Auch aus anderen Teilen des Gebiets seien Angriffe gemeldet worden, sagte Bassal.

Westjordanland: Israels Armee vernichtet hunderte Olivenbäume

Derweil hat die israelische Armee in einem Dorf im Norden des besetzten Westjordanlandes hunderte Bäume entfernt. Wie anwesende AFP-Reporter am Sonntag sahen, rissen Bulldozer in dem Dorf al-Mughajjir Olivenbäume aus. Nach Angaben der israelischen Armee war es vergangene Woche zu einem „schweren Schusswechsel in der Nähe des Dorfes“ gekommen, daraufhin seien „intensive operative Maßnahmen in dem Gebiet eingeleitet“ worden.

Anwohner gaben an, dass die Abrissarbeiten am Donnerstag begonnen hätten. Eine palästinensische Nichtregierungsorganisation berichtete von 14 Festnahmen im Laufe der letzten drei Tage.