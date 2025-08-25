NAHOST
2 Min. Lesezeit
Fidan: Palästinenser brauchen unser kollektives Handeln
Ankara fordert internationalen Druck auf Israel, um den Gaza-Genozid zu beenden. Der türkische Außenminister sieht nach eigener Aussage keine Friedensabsichten bei der israelischen Regierung.
Fidan: Palästinenser brauchen unser kollektives Handeln
Foto: Ahmet Serdar Eser/AA
25. August 2025

Vor dem Hintergrund steigender Aggressionen Israels gegen die Palästinenser hat der türkische Außenminister Hakan Fidan zum Handeln aufgerufen. „Was das palästinensische Volk braucht, ist unser gemeinsames Handeln“, sagte Fidan am Montag beim außerordentlichen Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) im saudi-arabischen Dschidda. 

Fidan warnte, dass die bloße Anerkennung des Staates Palästina nicht ausreiche. Israel müsse außerdem dazu gedrängt werden, den Gaza-Krieg zu beenden. „Die israelische Regierung sucht nicht den Frieden, sondern will Palästina auslöschen. Das darf nicht zugelassen werden (...). Sie müssen gestoppt werden“, sagte Fidan.

Bemühungen für Waffenruhe in Gaza

Der türkische Außenminister hob hierzu die Bedeutung der ägyptisch-katarischen Bemühungen für eine Waffenruhe in Gaza hervor. Die OIC unterstützte jeden Schritt, um die israelischen Angriffe in der Enklave zu beenden. „Eine Einigung wurde erzielt, aber auch der Aggressor [Israel] muss zustimmen“, sagte Fidan. 

Fidan betonte, dass die Pläne für den Wiederaufbau Gazas in einem arabisch-islamischen Rahmen erfolgen müssten. Auch Türkiye unterstützte diese Bemühungen, so Fidan. „Wir müssen sicherstellen, dass die Palästinenser in Gaza bleiben. Wir müssen den Gazastreifen gemeinsam wiederaufbauen“, sagte Fidan.

Der Außenminister erinnerte daran, dass die OIC mit dem Ziel gegründet wurde, die Al-Aqsa-Moschee zu schützen. Jede Nachgiebigkeit gefährde den Grundauftrag der Organisation.

Empfohlen

In seiner Eröffnungsrede verurteilte Fidan außerdem die Angriffe von extremistischen Siedlern im besetzten Westjordanland. Seine kritik richtete sich auch gegen israelische Minister.

Im Mittelpunkt des OIC-Treffens steht die andauernde israelische Aggression in Gaza. In gemeinsamer Runde sollen die Positionen und gemeinsamen Reaktionen der Mitgliedsstaaten koordiniert werden.

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von immer mehr Experten und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums tötete Israel bislang mehr als 62.680 Menschen in Gaza, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 157.951 Menschen verletzt. 

Nach palästinensischen Angaben starben bisher mindestens 289 Menschen in Gaza an Hunger und Mangelernährung – davon 115 Minderjährige. Denn Israel behindert weiterhin Hilfsorganisationen bei der Einfuhr von Lebensmitteln. Auch die Trinkwasserversorgung ist größtenteils zusammengebrochen.

Der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe verstößt gegen das Völkerrecht und gilt als Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us