An jedem 10. November legen die Türken um 09.05 Uhr eine Schweigeminute ein – für den Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Überall in der Türkei gedenken Menschen an den Tod im Jahre 1938. Egal wo die Menschen sich gerade befinden, zur Todeszeit von Atatürk bleibt in der Türkei alles stehen.

Zum offiziellen Ritual gehört es auch, das Mausoleum von Atatürk in Ankara zu besuchen. Politiker und Abgeordnete tragen sich im Mausoleum, dem sogenannten Anıtkabir, in das Andachtsbuch ein.

Coronabedingt finden die Andachtsveranstaltungen eher im Stillen und auf Internetplattformen statt. Mustafa Kemal Atatürk starb in den Morgenstunden im Alter von 57 Jahren – am 10. November 1938 im Dolmabahçe-Palast in Istanbul.