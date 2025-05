Zum zweiten Mal binnen eines Tages hat die israelische Armee ein Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden am Dienstag nach Krankenhausangaben mindestens 34 Menschen getötet. Die israelische Armee behauptete, unter dem Europäischen Krankenhaus in Chan Junis befinde sich eine unterirdische „Kommandozentrale der Hamas“.

Nach unbestätigten israelischen Medienberichten galt der Angriff Mohammed Sinwar. Er ist der jüngere Bruder des im vergangenen Jahr von Israel getöteten Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Von palästinensischer Seite gab es zunächst keine Angaben zur Identität der Getöteten und zur Frage, ob Sinwar sich unter ihnen befand.

Augenzeugen berichteten von einer sehr angespannten Atmosphäre vor Ort nach besonders schweren Angriffen Israels. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza wurden bei dem Angriff auf das Krankenhaus auch mehr als 40 Menschen verletzt.

Dienstagnacht hatte die israelische Armee das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis angegriffen und ebenfalls von einem Angriff auf „Hamas-Terroristen“ gesprochen. Dabei wurden palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen getötet. Laut der Zivilschutzbehörde im Gazastreifen ist dabei auch der Journalist Hassan Aslih getötet worden. Das UN-Nothilfebüro OCHA verurteilte den Angriff auf die Nasser-Klinik als inakzeptabel.

Israels Militär hatte im Laufe des Vernichtungsfeldzuges in Gaza bereits zahlreiche Krankenhäuser zerstört und behauptet, sie dienten als Verstecke für Widerstandskämpfer. Die vermeintlichen Belege der israelischen Seite werden international angezweifelt und als Vorwand zur Zerstörung der medizinischen Infrastruktur bewertet.

Israels Vernichtungskrieg gegen Gaza

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 52.900 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder. Zudem sollen rund 10.000 Palästinenser von israelischen Soldaten verschleppt worden sein.

Das israelische Militär blockiert seit rund zwei Monaten humanitäre Hilfslieferungen in das abgeriegelte Gebiet, in dem etwa zwei Millionen Menschen leben. Das Welternährungsprogramm (WFP) hatte Ende April mitgeteilt, dass seine Nahrungsmittelvorräte im Gazastreifen aufgebraucht seien. Das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) hat eigenen Angaben zufolge kein Mehl mehr. Einer UN-Zählung zufolge wurden bisher mehr als 330 Mitarbeiter humanitärer Organisationen im Gazastreifen durch Israels Angriffe getötet.