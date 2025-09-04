Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Israel aufgefordert, von der geplanten Invasion in Gaza-Stadt abzusehen. Eine Invasion würde „die humanitäre Lage weiter erheblich verschärfen“, schrieb Wadephul am Donnerstag in seinem Beitrag auf der Onlineplattform X. Zuvor hatte er mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar telefoniert.

Mit Saar habe er über die Bemühungen zur Freilassung von israelischen Gefangenen und ein Ende des Gaza-Krieges gesprochen, so Wadephul. „Zugleich habe ich die israelische Regierung aufgefordert, Invasionspläne für Gaza-Stadt nicht umzusetzen“, hieß es weiter. Stattdessen müsse „endlich deutlich mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen“.