NAHOST
1 Min. Lesezeit
Wadephul warnt Israel vor Invasion in Gaza-Stadt
Außenminister Wadephul übt Kritik am israelischen Besetzungsplan für Gaza-Stadt und fordert mehr humanitäre Hilfe. Er findet dabei ungewöhnlich deutliche Worte und spricht von „Invasionsplänen“.
Wadephul warnt Israel vor Invasion in Gaza-Stadt
Bundesaußenminister Johann Wadephul/ Foto: AA
4. September 2025

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Israel aufgefordert, von der geplanten Invasion in Gaza-Stadt abzusehen. Eine Invasion würde „die humanitäre Lage weiter erheblich verschärfen“, schrieb Wadephul am Donnerstag in seinem Beitrag auf der Onlineplattform X. Zuvor hatte er mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar telefoniert.

Mit Saar habe er über die Bemühungen zur Freilassung von israelischen Gefangenen und ein Ende des Gaza-Krieges gesprochen, so Wadephul. „Zugleich habe ich die israelische Regierung aufgefordert, Invasionspläne für Gaza-Stadt nicht umzusetzen“, hieß es weiter. Stattdessen müsse „endlich deutlich mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen“.

Empfohlen

Der Bundesaußenminister äußerte zudem seine Besorgnis zu den völkerrechtswidrigen Annexionsplänen im besetzten Westjordanland: „Im Gespräch habe ich auch deutlich vor israelischen Annexionsplänen im Westjordanland gewarnt. Deutschland setzt weiter auf eine verhandelte Zweistaatenlösung als Basis für dauerhaften Frieden.“

QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us